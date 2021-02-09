В Тюменской области — новый пожар со смертельным исходом

Женщина 1936 года рождения погибла в пожаре, произошедшем в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Пожар начался из-за проблем с печным отоплением.
«9 февраля в деревне Чирки Казанского района Тюменской области произошел пожар в одной из квартир одноэтажного жилого дома. В результате происшествия погибла женщина 1936 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области. По данным ведомства, предварительной причиной трагедии стала либо неисправность печного отопления, либо неправильная эксплуатация печи.
В конце декабря в одном из пожаров в Тюменской области погибли двое взрослых и двое детей, в другом — трое детей. В начале января пожар случился в нелегальном доме престарелых, погибло семь пожилых постояльцев пансионата. 18 января произошла еще одна трагедия — в огне погибли двое малолетних детей.
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