09 февраля 2021
08 февраля 2021

В Тюменской области — новый пожар со смертельным исходом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, пожарный, пожар
В пожаре в тюменской деревне погибла пожилая женщина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Женщина 1936 года рождения погибла в пожаре, произошедшем в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Пожар начался из-за проблем с печным отоплением.

«9 февраля в деревне Чирки Казанского района Тюменской области произошел пожар в одной из квартир одноэтажного жилого дома. В результате происшествия погибла женщина 1936 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области. По данным ведомства, предварительной причиной трагедии стала либо неисправность печного отопления, либо неправильная эксплуатация печи.

В конце декабря в одном из пожаров в Тюменской области погибли двое взрослых и двое детей, в другом — трое детей. В начале января пожар случился в нелегальном доме престарелых, погибло семь пожилых постояльцев пансионата. 18 января произошла еще одна трагедия — в огне погибли двое малолетних детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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