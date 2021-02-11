Курганские власти планируют ввести налоговые льготы

Новый законопроект рассмотрят в двух чтениях в Курганской облдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской облдуме рассмотрят законопроект по снижению налогов для сельских магазинов и кафе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Курганская областная дума рассмотрит законопроект, который позволит магазинам и кафе в небольших населенных пунктах воспользоваться налоговыми льготами», — рассказали в пресс-службе. С данной инициативой выступил глава региона Вадим Шумков.

В правительстве объяснили, что предприятия общепита и розничной торговли могут перейти на упрощенную налоговую систему. На федеральном уровне для такой системы предусмотрена налоговая ставка в 15%, но регионы ее могут снизить до 5%. В Курганской области эту ставку до 5% планируют снизить для магазинов и кафе, которые работают в селах с населением до 1000 человек.

«Корректировки помогут нам сохранить магазины и кафе в небольших поселениях. <…> По нашим расчетам данной льготой смогут воспользоваться 724 налогоплательщика», — цитирует пресс-служба председателя комитета облдумы по бюджету Марата Исламова. В правительстве добавили, что законопроект рассмотрят в двух чтениях.