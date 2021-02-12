Религиовед возмущен «маскарадом» опального отца Сергия в СИЗО

В СИЗО бывший схиигумен Сергий продолжает ходить в рясе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Религиовед Роман Силантьев призвал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), находящегося в московском СИЗО, снять крест и облачения схимника. При этом он предложил экс-священнику оставить себе гроб, который тот ранее завещал бывшему главе Екатеринбургской епархии, ныне — митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу (Наконечному).

«Гроб Романов может оставить себе, пользоваться такими аксессуарами для создания образа „святого старца“ не запрещено, а вот крест и облачения схимника он носит незаконно», — заявил «Ридусу» Роман Силантьев.

Религиовед удивлен тем, что сотрудники ФСИН позволяют сидельцу облачаться в одежду священника, хотя Сергий таковым не является с конца прошлого года. «Полагаю, что СИЗО не место для маскарада», — отметил ученый.

Ранее опальный отец Сергий завещал свой гроб митрополиту Кириллу со словами: «Не копай яму ближнему своему — сам в нее попадешь. Помнящий о смерти вовек не согрешит». В Казанской епархии отказались комментировать заявления арестованного бывшего священника.

Отца Сергия (Николая Романова) задержали в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года во время штурма Среднеуральского женского монастыря, где жил опальный священник. Его перевезли в Москву, сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». Старец обвиняется в склонении к суициду и других преступлениях. На днях Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов отца Сергия на его арест.