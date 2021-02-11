Андрей Корюков уже работал вице-мэром Екатеринбурга по финансам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увольнении Андрея Корюкова с поста замминистра экономики, сообщил источник URA.RU во властных структурах. По его словам, в ближайшее время Корюков будет назначен вице-мэром Екатеринбурга по финансам.

«Освободить Корюкова Андрея Александровича от должности заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области и уволить с государственной гражданской службы <…> по инициативе государственного гражданского служащего <…> 14 февраля» — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении агентства.

О том, что Андрей Корюков будет назначен замглавы Екатеринбурга по финансам, URA.RU сообщало 14 января. Он уже занимал эту должность — с марта 2016 года по октябрь 2018-го. В общей сложности Корюков проработал в «сером доме» более 20 лет. Его считают соратником экс-вице-мэра Екатеринбурга, бывшего первого замгубернатора Владимира Тунгусова, который покинул свердловскую власть в сентябре 2018 года из-за конфликта с главой региона.

На момент публикации Андрей Корюков не ответил на звонок корреспондента. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отказываются комментировать кадровые вопросы до их официального оформления.

До Корюкова пост вице-мэра по экономике и финансам занимала Марина Андрусь, которая и сменила его в 2018-м. В январе Андрусь вернулась в областное правительство — на пост советника первого замгубернатора, экс-градоначальника Александра Высокинского.