Полиция Перми раскрыла план работы в день акции за Навального

Силовые и коммунальные службы Перми 14 февраля будут работать в штатном режиме Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю 14 февраля будут работать в плановом режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Акция в поддержку блогера Алексея Навального также не скажется на работе городских электросетей и мэрии.

«Мы работает в обычном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, отвечая на вопрос, как изменится их формат работы из-за акции в поддержку Навального. Там пояснили, что охрана общественного порядка в Пермском крае и Перми будет осуществляться в обычном режиме. Источники URA.RU в силовых структурах также сообщили, что рядовых сотрудников не вызывают 14 февраля на службу, как это было 23 и 31 января.

В пресс-службе мэрии Перми сообщили URA.RU, что система городского освещения управляется централизованно. «В случае поломок отдельного оборудования этот факт отображается у диспетчера, и на место выезжает ремонтная бригада», — уточнили там. В пресс-службах «Пермэнерго» и «Пермэнергосбыта» воздержались от комментариев и оценки возможного влияния извне на систему энергоснабжения города.

Координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов сообщил URA.RU, что в городах региона не запланированы какие-либо митинги или шествия до или после 20:00. «Люди, которые выйдут в свои дворы и зажгут фонарики на телефонах, не могут вызвать перебои с освещением. Это ясно даже школьнику», — объяснил суть запланированной акции Ухов.

Несанкционированные митинги в поддержку Навального состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля, когда его приговорили к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше». После суда появилось сообщение о прекращении уличных акций до весны. Однако вскоре была анонсирована новая акция, запланированная на вечер 14 февраля.