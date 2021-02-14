Сторонникам Сергия не нравится, как выстроена защита старца

Сторонники бывшего схиигумена требуют от адвокатов публично раскрыть подробности дела против Сергия Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube

новость из сюжета Дело отца Сергия

Сторонники бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) не довольны тем, как его адвокаты выстраивают защиту экс-священника. Они обратились к представителям Сергия с просьбой публично рассказать подробности уголовного дела.

«Мы никого ни к чему не призываем, но смиренно просим адвокатов снизойти до нас простых, грешных, непросвещенных, не прозорливых и внести ясность в ситуацию записав живое видео обращение или видео с батюшкой если это возможно», — сообщает в группе ВКонтакте «Паломники Среднеуральского женского монастыря».

По мнению сторонников Сергия, «враг человеческого рода» сеет смуту. «Разве вам так тяжело и невозможно усложнить его лукавую работу открыто освящая ситуацию?» — обратились к адвокатам соратники бывшего схиигумена. Они считают, что адвокаты Сергия должны разделять его взгляды, чтобы «истинно» его защищать.

URA.RU обратилось за комментарием к защите Сергия. На момент публикации материала ответ не поступил.

Отца Сергия (Николая Романова) задержали в ночь на 29 декабря 2020 года в Среднеуральском женском монастыре, где жил опальный священник. Его подозревают в склонении несовершеннолетних к суициду. Сейчас Сергий находится в СИЗО «Матросская тишина». Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов на арест экс-схиигумена. На днях представитель Сергия Светлана Герасимова сообщила, что он готов дать показания, передает телеканал 360.