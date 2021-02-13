Сторонники Навального в Перми вечером в воскресенье вышли на улицы Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Перми вечером 14 февраля завершилась акция в поддержку блогера Алексея Навального. Масштабы акции с фонариками не впечатлили пермяков, которые приняли в ней участие, выяснил корреспондент URA.RU, пообщавшись с горожанами, которые вышли в 20:00 с фонариками на улицу.

«Мы ожидали большего, но мы людей видели», — рассказали URA.RU две женщины и мужчина на площади перед Театром-Театром. Во дворе дома № 57 на улице Ленина две женщины дали аналогичную оценку масштабов акции: «Сами видите — два человека [на весь двор]». Редкие пермяки с фонариками встречались на улицах города приблизительно до 21 часа: у ЦУМа мужчина и женщина с фонариками рассказали корреспонденту URA.RU, что просто так вышли на прогулку. Другие опрошенные пермяки рассказывали, что вышли именно с целью поддержки Навального.

Отсутствие явного информационного повода стало причиной низкой активности пермяков. Такое мнение высказал URA.RU политтехнолог Олег Борисенко. «Информационного повода, [который заставил бы людей выйти на улицы] уже нет. С Навальным что можно было, уже случилось, но это не значит, что активность прекратилась. Сейчас протест отчасти ушел внутрь, потому что власти последнюю акцию купировали. Пар ушел, но конфликт никуда не исчез, и, скорее всего, перед выборами, активность [горожан] вновь повысится», — отметил Борисенко.

В пермском штабе Навального заявили URARU, что прошедшая акция их приятно удивила. Там отметили, что пермяки в этот раз показали высокую активность и сплоченность в соцсетях. «Я не ожидал такого общего подъема духа, сплоченности, единения людей. В нашем голосовом чате в соцсетях можно было услышать мнения примерно 2400 тысяч человек прямо во время акции и после, несмотря на то, сам выход во двор длился совсем недолго. Люди встретились, познакомились, пообщались, делали крутые фото, видео, делились этими эмоциями друг с другом», — сказал координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов. Он отметил, что мероприятие прошло без инцидентов.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю агентству не смогли оперативно прокомментировать информацию. В воскресенье, 14 февраля в России проходят очередные акции в поддержку политика Алексея Навального. Ранее его сторонник Алексей Волков призвал жителей больших российских городов выйти вечером на улицы, включив фонарики на телефонах. Присоединиться к акции призвали пермяков и в штабе Навального в Перми. Массовые мероприятия прошли в Перми также 23 и 31 января. Поводом для них послужило задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

По разным оценкам участие в мероприятиях, которые не были согласованы с властями, приняло несколько тысяч человек. В ходе акции 31 января полиция в Перми активно вытесняла митингующих с улиц и задержала несколько десятков человек. Губернатор Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира с жителями региона заявил, что все массовые мероприятия должны проходить в рамках закона.