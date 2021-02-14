Российская власть следит за оппозиционным полем в стране и зачищает его, считает Дмитрий Глуховский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Жена Алексея Навальная Юлия является главным претендентом на роль лидера несистемной оппозиции России, но в списке есть и другие имена. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил историк и политолог Николай Сванидзе.

«Первый человек, который может заменить Навального, это, конечно, [жена Навального] Юлия Борисовна. Это будет органично и у нее есть весь нужный потенциал. Все остальные в этом списке стоят во втором ряду, но все же они есть: Дмитрий Гудков (экс-депутат Госдумы), Илья Яшин (московский депутат), Лев Шлосберг (журналист, член партии „Яблоко“). Огромный потенциал есть у Юрия Дудя, но он пока в политику не идет, занимается все-таки журналистикой. Все зависит от его решения», — сделал прогноз Сванидзе.

Многие будут пытаться втянуть Юлию Навальную в политику из-за громкой фамилии, отметил политолог Марат Баширов. Однако фамилии, по его словам, недостаточно. «Есть силы, которым было бы выгодно втянуть Навальную в политику. И может она и войдет в эту политику. Однако для этого нужна не только фамилия Навальная, но и четкая программа и риторика, чего мы пока не видим», — сказал URA.RU Баширов, подчеркнув, что новые герои на политической арене в любом случае начнут появляться, так как Алексей Навальный «разрыхлил почву».

Оппозиционное движение может добиться успеха и без единого лидера, считает политолог Константин Калачев. По его мнению, яркие фигуры протеста возникнут уже в процессе массовых акций. «Представление, что протесту нужны не только триггеры, но и лидеры, очень упрощенное. На самом деле, если протест есть, то он может обойтись и без вождей. На старте люди и сами выходят на улицы. А после этого власть сама создает яркие фигуры из обычных граждан и общественников, которых прессует», — сказал URA.RU Калачев.

Несогласованные протесты проходили в России 23 и 31 января. Причиной стала ситуация вокруг Алексея Навального. 14 февраля в России проходит новая акция — россияне выходят во дворы своих домов и зажигают фонарики. В Москве и Петербурге также прошли женские акции «Цепь солидарности» в поддержку супруги Навального Юлии и ряда других женщин.