Союз журналистов вступился за URA.RU из-за штрафа в 15 млн

В организации считают, что такой штраф может привести к ликвидации издания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Союз журналистов России заступился за информагентство URA.RU, которое по решению суда одного из районов Чечни оштрафовано на 15 млн рублей. Деньги должен получить чеченский экс-прокурор Мурат Залзаев в качестве компенсации морального вреда за новость об аварии с его участием, в которой погибли люди. Слова поддержки редакции СМИ выразили руководители «журналистского профсоюза».

«Сумма гигантская, и она может привести к ликвидации СМИ», — подтвердил в разговоре с журналистом агентства глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. «Мы готовы подключиться: наш центр защиты прав журналистов сможет поучаствовать в защите издания, если такая помощь потребуется», — заявил в свою очередь управделами Союза журналистов России, глава секретариата Денис Токарский.

В августе 2017 URA.RU опубликовало новость со ссылкой на другие СМИ о том, что зампрокурора Урус-Мартановского района Чечни Мурат Залзаев стал участником ДТП в Грозном с двумя погибшими. Следствие признало виновным в аварии погибшего водителя другой машины, и Залзаев подал иск в районный суд, где много лет проработал гособвинителем. В итоге суд взыскал с URA.RU 15 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Юристы агентства подали апелляцию в Верховный суд Чечни, заседание состоится 18 февраля.

В защиту агентства уже высказались в Совете по правам человека при президенте РФ, Союзе журналистов России, в Госдуме и Центре по защите прав СМИ (организация признана минюстом иностранным агентом). По словам старшего юриста этого центра Светланы Кузевановой, обычно в судах взыскиваемая сумма морального вреда колеблется от 10 до 30 тысяч рублей. Юристы также отмечают, что по закону рассмотрение иска должно проходить по месту нахождения ответчика (в Екатеринбурге), тогда как этот процесс проходил на родине истца в Чечне.