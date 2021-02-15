Спор чеченского экс-прокурора и URA.RU дошел до совета при Путине

Екатерина Винокурова предложила сторонам примириться и не решать спор в суде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Иск бывшего зампрокурора Урус-Мартановского района (Чеченская республика) Мурата Залзаева о компенсации морального вреда в 15 млн рублей за публикацию URA.RU является опасным судебным прецедентом. Об этом информагентству сообщила журналист и член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Екатерина Винокурова.

«Во-первых, URA.RU сообщало новость не по своим источникам, а со ссылкой на telegram-канал Mash. То есть фактически это штраф за репост. Если говорить о том, что агентство перепечатало сообщение иного СМИ, заведомо полагаясь на его добросовестность, то тут ответчиком должно быть не URA.RU, а первоисточник. Во-вторых, компенсация, безусловно, является беспрецедентной, но фактически это, скорее всего, закрытие издания. <…> Если мы посмотрим прецеденты по взысканию морального вреда в России, то обычно присуждается [сумма] раз в 10 меньше, чем запрашивается. Самое лучшее — это решать такие дела примирением сторон. Я надеюсь, что на стадии апелляции стороны примирятся», — поделилась мнением Винокурова.

URA.RU в 2017 году опубликовало новость со ссылкой на другие СМИ о том, что Залзаев стал участником ДТП в Грозном с двумя погибшими. В результате он подал иск в Урус-Мартановский районный суд (где много лет проработал гособвинителем), который взыскал с URA.RU 15 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Залзаев объяснил иск тем, что после публикации агентства ему пришлось уволиться из прокуратуры. На данный момент, юристы агентства подали апелляцию в Верховный суд Чечни. Заседание состоится 18 февраля.

По мнению опрошенных URA.RU экспертов, сумма беспрецедентна. По словам старшего юриста Светланы Кузевановой, обычно в судах взыскиваемая сумма морального вреда колеблется от 10 до 30 тысяч рублей. Юристы также отмечают, что по общим правилам гражданского судопроизводства, все иски подаются по месту нахождения ответчика (в данном случае это Екатеринбург), тогда как этот процесс проходил на родине истца в Чечне.