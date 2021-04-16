Сегодня, 17 апреля, — 498-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 402-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано 139,7 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,2 млн). Второе место заняла Индия (14,2 млн), третье — Бразилия (13,7 млн). Россия опустилась на пятое место (4,6 млн), уступив Франции (5,1 млн).
Вакцина и лекарство
Российские ученые из Института экспериментальной медицины работают над созданием
В Санкт-Петербурге пенсионер умер в течение часа после прививки. Городской комитет по здравоохранению изучит обстоятельства произошедшего.
Коронавирус в России и в мире
В России могут в ближайшее время отказаться от ковидных ограничений, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она уточнила, что объемы вакцинации в стране нарастают. По ее данным, число привившихся превысило 8 млн человек.
В 2020 году в России возбуждено 82 уголовных дела за непредумышленное заражение окружающих COVID. Отмечается, что максимальное наказание за преступление — два года тюрьмы.
В Минздраве заявили, что из-за пандемии снизилась ожидаемая продолжительность жизни в России. Самой распространенной причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания. При этом младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 на 1 000 родившихся живыми при плане 4,9,
Что говорят врачи и ученые
Ученые доказали, что собаки могут выявлять COVID с точностью до 96%. Дело в том, что моча и слюна пациентов с коронавирусом имеют специфический запах.
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