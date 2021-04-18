Сегодня, 19 апреля, — 500-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 404-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано 141 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,3 млн). Второе место заняла Индия (15 млн), третье — Бразилия (13,9 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,2 млн).
Вакцина и лекарство
Вакцина «Спутник V» может быть одобрена ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом, президент Франции Эммануэль
Вакцинация от COVID-19 защищает человека от новых штаммов SARS-CoV-2, заверил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он подчеркнул, что это подтверждает статистика. Те, кто получил уколы или перенес инфекцию, уже не заражаются «британским», «бразильским» или «южноафриканским» штаммами.
Коронавирус в России и в мире
Всемирная организация здравоохранения считает тревожной динамику распространения COVID в мире. ВОЗ рекомендует по-прежнему соблюдать меры предосторожности, особенно при поездках, и советует странам корректировать введенные ограничения в зависимости от динамики заболеваемости.
У 77 британцев выявлена
Россияне оценили перспективу постоянного ношения масок. Бессрочный масочный режим в России хотели бы ввести 15% опрошенных жителей страны.
Что говорят врачи и ученые
Специалисты Всемирной организации здравоохранения выявили новые изменения в организме, которые происходят при коронавирусе. Пациенты начали жаловаться на поражения рук и ног, налет в полости рта, мышечные боли во время приема пищи и изменение голоса
Люди с плохим зрением могут
Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь к нам в