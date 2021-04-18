Вакцинация защищает человека от новых штаммов коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 апреля, — 500-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 404-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 141 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,3 млн). Второе место заняла Индия (15 млн), третье — Бразилия (13,9 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,2 млн).

Вакцина и лекарство

Вакцина «Спутник V» может быть одобрена ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом, президент Франции Эммануэль Макрон заявил , что не видит возможности использования российской вакцины в Евросоюзе для ускорения вакцинации, так как она пока не одобрена европейским санитарным регулятором.

Вакцинация от COVID-19 защищает человека от новых штаммов SARS-CoV-2, заверил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он подчеркнул, что это подтверждает статистика. Те, кто получил уколы или перенес инфекцию, уже не заражаются «британским», «бразильским» или «южноафриканским» штаммами.

Коронавирус в России и в мире

Всемирная организация здравоохранения считает тревожной динамику распространения COVID в мире. ВОЗ рекомендует по-прежнему соблюдать меры предосторожности, особенно при поездках, и советует странам корректировать введенные ограничения в зависимости от динамики заболеваемости.

Греция продлила на неделю, до 26 апреля, разрешение на въезд четырех тысяч россиян в неделю. Постоянные жители РФ могут въезжать на греческую территорию исключительно воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона.

У 77 британцев выявлена новая форма коронавируса , не встречавшаяся ранее. Новый штамм SARS-CoV-2 может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, заявили вирусологи.

Россияне оценили перспективу постоянного ношения масок. Бессрочный масочный режим в России хотели бы ввести 15% опрошенных жителей страны.

Что говорят врачи и ученые

Специалисты Всемирной организации здравоохранения выявили новые изменения в организме, которые происходят при коронавирусе. Пациенты начали жаловаться на поражения рук и ног, налет в полости рта, мышечные боли во время приема пищи и изменение голоса

Люди с плохим зрением могут полностью ослепнуть из-за новой инфекции. Особого внимания требует глаукома, которая может развиваться из-за нарушения кровотока, спазма сосудов и ишемии, предупредили офтальмологи. Заболевание необходимо диагностировать на ранних стадиях. Пациентам в возрасте старше 40 лет рекомендуется ежегодно посещать офтальмолога.