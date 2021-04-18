Сотрудникам ДПС пришлось гнаться за пьяным водителем по улицам Тюмени Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени нетрезвый водитель попытался сбежать от инспекторов ДПС, при этом в машине с ним находился малолетний ребенок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«18 апреля в 21:15 на улице Николая Федорова был остановлен Hyundai Getz. Водитель остановился, но затем попытался скрыться, нарушая Правила дорожного движения. На переднем сидении машины находился малолетний ребенок, без детского кресла», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

Погоня продлилась несколько минут. Нарушитель врезался в другое авто, после чего был задержан. Мужчине 1989 года рождения предъявили сразу несколько обвинений. Он будет наказан за невыполнение требований полиции, проезд на красный свет, нарушение правил перевозки детей и проезда перекрестка.

Кроме того, мужчина был нетрезв. Алкотестер показал результат в 1,15 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, то есть более двух промилле. Шесть лет назад данный водитель уже задерживался за пьяную езду.

Как пояснил сам тюменец, он с ребенком ехал встречать супругу с работы. Однако по дороге встретил знакомого и выпил с ним.