Политологи назвали слабое место акции Навального в Екатеринбурге

В несанкционированной акции в Екатеринбурге участвовали, по разным оценкам, от 2,5 до 10 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Несанкционированное шествие в поддержку Алексея Навального вскрыло главную проблему оппозиционных акций в Екатеринбурге — они работают с узкой прослойкой горожан и не касаются насущных проблем жителей уральской столицы. Таким мнением с URA.RU поделился директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

«Когда в Екатеринбурге были протесты в отношении сквера у театра драмы, это был вопрос всего города. Там была реальная проблема, а здесь — мифический Навальный. Если завтра соберется митинг из-за недовольства ЖКХ, поверьте, там будет куда больше людей», — поделился Забродин. Политолог Анатолий Гагарин усомнился, что шествие можно оценивать как политическую акцию: «Кроме хождения за этим ничего не стоит — никакой программы, тезисов, каких-то планов преобразования страны».

Колонну участников акции возглавлял экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которому прочат место лидера российской оппозиции. Забродин полагает, что участие в протестах не поможет политику: «Господин Ройзман, несмотря на широкую известность, смотрится для московской тусовки человеком из регионов, он для них провинциал. Оппозиция, скорее, найдет какого-нибудь молодого блогера». Гагарин предположил, что Ройзману «остается только напоминать о себе» участием в акциях. Сам экс-мэр не ответил на звонок URA.RU.

По данным проекта «ОВД-Инфо», в Екатеринбурге задержаны шесть человек. Численность участников власти сначала оценили в 5 тысяч, затем снизили до 2,5 тысяч человек. Городской штаб Навального заявил о 13 тысячах участников, депутат гордумы Константин Киселев — о 10 тысячах, МВД пока не дает данных. Получить комментарий представителей штаба Навального в Екатеринбурге URA.RU не удалось — глава отделения Алексей Гресько был задержан в начале акции. В федеральный штаб оппозиционера направлен запрос, ответ пока не поступил.

На 21 апреля сторонники Навального назначали новые несанкционированные акции протеста в защиту оппозиционера, объявившего голодовку в ИК-2 в Покрове. Аналогичные несогласованные митинги-шествия сторонники Навального проводили 23 и 31 января. В Екатеринбурге оба раза на них вышли, по разным оценкам, от 2 до 10 тысяч человек, были задержаны больше 100 участников.