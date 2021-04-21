На несанкционированной акции в Екатеринбурге задержали пять или шесть человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Во время несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге задержаны шесть человек. Такие данные приводит портал «ОВД Инфо».

«Трое задержанных — Алексей Гресько, Сергей Зыков, Алексей Орлов — находятся в отделе полиции №9. Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся Элнур Захид-Оглы Джамшутов, Анастасия Югова, Елена Данилова», — сообщает портал.

Один из адвокатов «Штаба Навального в Екатеринбурге» Роман Качанов сообщил URA.RU, что, по его данным, задержаны пять человек. Адвокаты Алексей Бушмаков и Анастасия Пахтусова данными о числе доставленных в полицию не располагают; их не пускают к подзащитным в ОП №9. Официальные комментарии от полиции по числу задержанных и количеству участников будут даны по завершению мероприятий во всей стране, заявили URA.RU в пресс-службе свердловского главка МВД.

Ранее URA.RU сообщало, что 21 апреля сторонники Навального в Екатеринбурге вышли на несанкционированное шествие. В областном министерстве общественной безопасности оценивают количество участников в 2,5 тысячи человек. Ранее указывалась цифра в 5 тысяч человек, но потом власти уточнили, что такие данные были приведены с учетом возвращавшихся с работы горожан. В самом начале мероприятия был задержан глава штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько; утром в его квартиру приходили с обыском.

Первые несанкционированные акции в поддержку Навального, осужденного за нарушение правил отбывания условного наказания по делу «Ив Роше», проходили по всей стране 23 и 31 января. По итогам акций в Екатеринбурге, в которых приняли участие несколько тысяч человек, были задержаны более 100 человек — включая Алексея Гресько и нескольких волонтеров штаба, которые получили административные аресты.