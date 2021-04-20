Политологи назвали две причины провала митинга в Кургане

Часть курганцев пришли на незаконный митинг из любопытства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Несанкционированную акцию в поддержку политика Алексея Навального в Кургане политологи в разговоре с URA.RU назвали провальной. Первая причина — в отсутствии организаторов. Вторая — в том, что Курган находится на политической периферии, где нет активности.

По неофициальным данным силовиков, на несанкционированную акцию 21 апреля пришли 27 человек, 19 из них были задержаны. Первый незаконный митинг зимой посещали 110 человек по данным силовиков, а по данным сторонников Навального — 500. «Сегодня результат акции нулевой. Без присутствия организаторов (лидер курганского штаба Алексей Шварц задержан — прим. ред.), в стихийном формате действия они не возымели. Главное, для чего они выбрали эту дату — перебить повестку послания президента Федеральному собранию», — отметил Шуклин.

По его мнению, Курган можно назвать политической периферией, где нет значимых событий. Поэтому на акции были в основном блогеры и журналисты, остальные — любопытствующие. «Долгое время была тишина. А сейчас уличные акции возродились. Многим интересно на них просто посмотреть, не более», — уверен Шуклин.

По мнению политолога Сергея Ширяева, акция проводится для того, чтобы люди не забыли, что есть сторонники Навального. При этом реальных предпосылок, чтобы что-то изменилось, нет. «А отсюда соответственно люди приходят и стоят просто молча. Постояли и ушли», — поделился Ширяев.

Один из инсайдеров URA.RU из числа бывших силовиков считает, что на снижение активности оппозиционеров повлияли действия полиции. Участников первых незаконных митингов штрафовали на сумму 30 тысяч рублей. Участников повторных акций уже арестовывали на сроки до 30 суток.

URA.RU ранее писало, что на несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального в Кургане прошли задержания. Одной из задержанных оказалась девушка, которая отказалась сама идти, полицейские ее унесли.