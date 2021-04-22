Пресс-секретарь Навального Ярмыш получила 10 суток

Девушку задержали вчера днем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш получила 10 суток за участие в несогласованных акциях в его поддержку. Такое решение вынес суд.

«Ярмыш получила 10 суток», — пишет РИА «Новости». Сутками ранее ее задержали у подъезда собственного дома.

Ярмыш находилась под домашним арестом по «санитарному делу». Ей было предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм после участия в несогласованных акциях прошедшей зимой.

Также вчера в Москве задержали соратницу Навального Любовь Соболь. По словам ее адвоката, юриста вытащили из такси и увезли в неизвестном направлении. Однако спустя несколько часов ее отпустили, уточняет сайт MK.ru .