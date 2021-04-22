Пресс-секретарь Навального Ярмыш получила 10 суток

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Марш Немцова. Москва, ярмыш кира, навальный алексей
Девушку задержали вчера днем Фото:
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Митинги Навального

Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш получила 10 суток за участие в несогласованных акциях в его поддержку. Такое решение вынес суд.

«Ярмыш получила 10 суток», — пишет РИА «Новости». Сутками ранее ее задержали у подъезда собственного дома.

Ярмыш находилась под домашним арестом по «санитарному делу». Ей было предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм после участия в несогласованных акциях прошедшей зимой.

Также вчера в Москве задержали соратницу Навального Любовь Соболь. По словам ее адвоката, юриста вытащили из такси и увезли в неизвестном направлении. Однако спустя несколько часов ее отпустили, уточняет сайт MK.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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