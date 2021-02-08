Пресс-секретарю Навального предъявили обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш. Об этом сообщила ее адвокат Вероника Полякова.
«Нас уведомили, что состоится процедура предъявления обвинения, она состоялась», — цитирует Полякову РИА «Новости». Адвокат отказалась от других комментариев, так как следователи взяли с нее подписку о неразглашении данных предварительного расследования.
Ранее Савеловский суд Москвы на девять суток арестовал Киру Ярмыш за призывы участвовать в несанкционированной акции 23 января, пишет RT. После этого ее поместили под домашний арест до 23 марта 2021 года. Решение было принято в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции протеста 23 января. Также по этому обвинению под домашний арест был отправлен брат Алексея Навального Олег.
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