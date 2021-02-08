Пресс-секретарю Навального предъявили обвинение

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Адвокат Киры Ярмыш сообщила о предъявленном обвинении от СК РФ в адрес своей подзащитной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Следственный комитет РФ предъявил обвинение о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш. Об этом сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

«Нас уведомили, что состоится процедура предъявления обвинения, она состоялась», — цитирует Полякову РИА «Новости». Адвокат отказалась от других комментариев, так как следователи взяли с нее подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

Ранее Савеловский суд Москвы на девять суток арестовал Киру Ярмыш за призывы участвовать в несанкционированной акции 23 января, пишет RT. После этого ее поместили под домашний арест до 23 марта 2021 года. Решение было принято в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции протеста 23 января. Также по этому обвинению под домашний арест был отправлен брат Алексея Навального Олег.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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