Пресс-секретарь Навального Ярмыш задержана в Москве

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Кира Ярмыш задержана в Москве Фото:

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш задержана в Москве. Об этом в Twitter сообщила адвокат Вероника Полякова.

«[Киру Ярмыш] только что задержали у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин», — написала Полякова. Адвокат подчеркнула, что Ярмыш вышла из дома в промежуток времени, разрешенный следователем.

Ярмыш находилась под домашним арестом по «санитарному делу». Ей было предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм после участия в несогласованных акциях прошедшей зимой.

До этого силовики задержали в Москве соратницу Навального Любовь Соболь. По словам ее адвоката, юриста вытащили из такси и увезли в неизвестном направлении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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