Пресс-секретарь Навального Ярмыш задержана в Москве

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш задержана в Москве. Об этом в Twitter сообщила адвокат Вероника Полякова.
«[Киру Ярмыш] только что задержали у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин», — написала Полякова. Адвокат подчеркнула, что Ярмыш вышла из дома в промежуток времени, разрешенный следователем.
Ярмыш находилась под домашним арестом по «санитарному делу». Ей было предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм после участия в несогласованных акциях прошедшей зимой.
До этого силовики задержали в Москве соратницу Навального Любовь Соболь. По словам ее адвоката, юриста вытащили из такси и увезли в неизвестном направлении.
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