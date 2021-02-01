Пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш поместили под домашний арест. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
«Срок ареста — до 23 марта 2021 года», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Решение было принято в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции протеста 23 января, пишет «Интерфакс». Позднее будут рассмотрены аналогичные ходатайства в отношении муниципального депутата района Северное Измайлово Дмитрия Барановского и сотрудника ФБК (признан в РФ иноагентом) Николая Ляскина.
Ранее Тверской районный суд отправил брата Алексея Навального Олега под домашний арест до 23 марта. Жену блогера Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей в связи с нарушением установленного порядка организации или проведения митинга. Акции протеста 23 и 31 января не были согласованы. Причиной их проведения называют задержание Навального после возвращения из Берлина. Он нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше». Журналист Роман Голованов считает, что большую часть протестующих составляли приезжие, передает агентство Nation News.
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