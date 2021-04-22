Эксперт ЭИСИ изложил послание президента в 10 ключевых пунктах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, считается «кремлевской фабрикой мысли») Глеб Кузнецов назвал 10 главных пунктов из послания президента Владимира Путина. Их должен запомнить каждый губернатор, заявил эксперт 21 апреля на круглом столе по итогам выступления главы государства, передает корреспондент URA.RU.

Первый пункт методички — губернаторы должны помнить об уроках пандемии коронавируса и поддерживать в режиме постоянной готовности первичное звено здравоохранения, развивать телемедицину. Второе — регионам нужно наращивать объемы оказания плановой медицинской помощи, объемы которой сократились из-за пандемии.

Глеб Кузнецов выступил автором методички для губернаторов по итогам послания президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глеб Кузнецов обратил особое внимание на третий пункт «памятки» — развитие цифровых сервисов. «Нужно обеспечить легкий доступ к тому, что положено людям. Это вопрос установления политического доверия между государством и населением», — отметил политолог.

По мнению эксперта, губернаторы должны забыть о введении ограничений на цены на продукты — это четвертый пункт списка. «Проблема решается не ростом цен, а ростом доходов граждан. Если у человека много денег, ему все равно, сколько стоит килограмм сахара», — считает Кузнецов.

Пятое: губернаторам предстоит заниматься подготовкой кадров для медицины. Шестая задача — развитием внутреннего туризма. Седьмой пункт — должен быть усилен контроль за недропользователями и за экологическими платежами. Строительство новых предприятий в регионах не должно ограничиваться крупными проектами: губернаторам, считает Кузнецов, нужно развивать малый и средний бизнес на своих территориях. Это восьмой пункт методички.

В своем послании президент поставил губернаторам амбициозные задачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог сделал акцент на девятом пункте — инфраструктурных кредитах: этот механизм должен использоваться для реализации комплексных проектов развития территорий. Жилищное строительство должно развиваться в том же ключе — это последняя, десятая, задача. «Строители не должны задирать цены на квартиры, а жилье должно возводиться с благоустроенной территорией», — резюмировал Кузнецов.

Накануне Путин в послании Федеральному собранию обозначил новые меры социальной поддержки населения, в том числе выплаты неполным семьям с детьми и беременным женщинам, находящимся в тяжелой материальной ситуации, и другие. Также президент объявил о поддержке регионов в реструктуризации коммерческих и бюджетных кредитов, а также о введении нового инструмента развития — инфраструктурных бюджетных кредитов.