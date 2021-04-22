Александр Понкратов придерживался коммунистических взглядов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Екатеринбурга Александр Понкратов, обвиняемый в поджоге, унесшем жизни восьми человек, несколько лет состоял в городском активе комсомола КПРФ. Об этом URA.RU рассказал источник в партийных кругах.

«Понкратов — активист комсомола КПРФ. Регулярно участвовал в партийных акциях, шествиях», — поделился собеседник агентства. Другой источник агентства, близкий к компартии, уточнил, что Понкратов состоял в молодежной организации КПРФ и в Ленинском коммунистическом союзе молодежи Свердловской области, которым тогда руководил нынешний первый секретарь обкома Александр Ивачев.

Судя по аккаунтам Понкратова в социальных сетях, молодой человек действительно придерживался коммунистических взглядов и был сторонником КПРФ. В друзьях у него значатся видные партийные деятели, в том числе Ивачев и федеральный комсорг по УрФО Денис Курочкин.

Ивачев в разговоре с URA.RU заявил, что «не помнит» Понкратова в рядах партии. По словам Курочкина, ему также не знаком молодой человек.

Пожар в доме №91 по улице Омской в Екатеринбурге произошел в ночь с 26 на 27 марта 2020 года. В огне погибли семь человек, восьмая жертва скончалась позже в больнице. Подозреваемого поймали в ночь на 2 апреля. Во время допроса он якобы признался еще в пяти поджогах. В отношении Понкратова возбуждены два уголовных дела. Присяжные единогласно признали его виновным, прокуратура запросила пожизненный срок. Приговор мужчине огласят 23 апреля.

Александр Понкратов (в центре) на шествии КПРФ Фото: читатель URA.RU

Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев (на фото — справа) заявил, что не помнит Понкратова (слева) Фото: читатель URA.RU