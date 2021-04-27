Ввод нового самолета Ил-114-300 позволит обновить парк и расширить географию полетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Региональные пассажирские авиаперевозки будут развиваться вместе с серийным производством среднемагистральных самолетов Ил-114-300, которое начнется в 2023 году. В первую очередь это касается труднодоступных районов Севера, Дальнего Востока и Сибири, сообщили URA.RU в пресс-службе Росавиации.

«Росавиацией системно ведется работа по увеличению региональных перевозок, в том числе в труднодоступных районах Севера, Дальнего Востока и Сибири… Принимая во внимание эксплуатационные характеристики самолета Ил-114-300, определяющие его востребованность для региональных перевозок в труднодоступных регионах, следует ожидать, что пассажиропоток будет определяться количеством выпущенных самолетов этого типа», — сказано в ответе ведомства на запрос редакции.

Парк турбовинтовых самолетов в России будет заменяться на новые Ил-114-300 уже с 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Росавиации пояснили, что для роста пассажиропотока будет обновлен парк самолетов, «оптимизирована маршрутная сеть и увеличена интенсивность воздушного движения». «Программы субсидирования также направлены на увеличение авиационной подвижности населения», — уточнили в ведомстве. В Росавиации добавили, что на сегодня потребность региональных авиакомпаний в самолетах Ил-114-300 составляет около 60 воздушных судов.

Руководитель аналитической службы агентства «Аэропорт» Олег Пантелеев считает, что новые рейсы и рост пассажиропотока без субсидий от государства возможны только на направлениях, где ведется нефте-, газо- и золотодобыча. «Сообщение этих территорий с крупными региональными центрами — Красноярск, Тюмень, Иркутск, Сургут, Новосибирск — может быть окупаемо. Но когда речь идет о полетах людей, которые проживают в медвежьих углах и уровень доходов которых в ближайшие 10-20 лет не станет достаточным для оплаты перелета, речи об окупаемости не идет», — сообщил URA.RU эксперт.

Эксперт Олег Пантелеев считает, что с вводом нового самолета нужно будет модернизировать местные аэровокзалы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ил-114-300 будет производиться полностью из отечественных компонентов. Он сможет перевозить до 68 пассажиров. Конструкция самолета позволит использовать его на малооборудованных аэродромах как с бетонными взлетно-посадочными полосами, так и с грунтовыми.