Власти ЯНАО начали открытую борьбу за власть в тюменской облдуме

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Праймериз. Новый Уренгой, соколова ирина
Ирина Соколова готовится стать депутатом тюменской облдумы Фото:

Власти ЯНАО начали открытую борьбу за влияние в Тюменской областной думе. Об этом свидетельствует выдвижение в тюменский парламент вице-губернатора Ямала Ирины Соколовой, сообщил URA.RU сообщил источник в ямальском правительстве. Ранее в окружном истеблишменте не исключали версии, что чиновница примет только формальное участие в кампании.

«Соколова станет депутатом тюменской облдумы. По сути власти Ямала начали открытую борьбу за влияние в региональном парламенте с правительством Тюменской области», — отметил инсайдер. По мнению политолога Александра Безделова, слова источника закономерны. «Паровозами такие чиновники выступают редко, поскольку ими обычно становятся действующие губернаторы. Соколова собирается в думу», — считает он.

По словам источника, решение властей Ямала по Соколовой было принято после того, как уральский полпред Владимир Якушев вынес вердикт, что в тюменской думе сохранится статус-кво — пост спикера оставит за собой Сергей Корепанов, возглавляющий парламент с 1998 года. До того губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов хотел видеть на посту председателя парламента вице-спикера ямальского заксобрания Алексея Ситникова — якобы именно из-за перспективы переехать в Тюмень последний в 2020 году согласился покинуть пост замглавы округа.

Инсайдер добавляет, что именно грядущее выдвижение Соколовой спровоцировало тюменские власти на привлечение к избирательной кампании бывшего первого замгубернатора Тюменской области, а ныне советника губернатора Натальи Шевчик — она должна усилить тюменские позиции в облдуме, где заседают представители всех регионов «матрешки».

В пресс-службе правительства Тюменской области агентству ответили, что по закону Шевчик не может совмещать текущую должность с работой депутатом. «Заявления о прекращении полномочий советника губернатора от Шевчик в настоящее время не поступало», — заметили там. URA.RU также направило запросы в правительство ЯНАО и «Единую Россию» — ответы на момент публикации не получены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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