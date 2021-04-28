В банке Пумпянского назначен новый топ-менеджер

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В «СКБ-банке» назначен новый зампредседателя правления Фото:

Заместителем председателя правления ПАО «СКБ-банк», основным акционером которого является бизнесмен Дмитрий Пумпянский, назначен Константин Хлызов. Об этом сообщила пресс-служба организации. Топ-менеджеру доверено курировать развитие инвестиционного блока.

«Хлызов назначен заместителем председателя правления „СКБ-банка“. У него более 25 лет опыта работы в банковской сфере и на рынке ценных бумаг», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте банка. Хлызов начинал карьеру в Сбербанке, затем руководил казначейством в Уралвнешторгбанке (с 2006 года — ОАО «УРСА Банк»). До 2020 года он входил в совет директоров БКС-банка.

По итогам 2020 года «СКБ-банк» получил чистый убыток в размере 3,85 млрд рублей. Одной из причин падения прибыли считается мировая пандемия коронавируса.

Конечным владельцем «СКБ-банка» является Дмитрий Пумпянский — он контролирует финансовую организацию (97,23% голосующих акций) через АО «Группа Синара» и другие компании. Сын бизнесмена Александр Пумпянский занимает пост совета директоров банка. Кроме того, Пумпянский-старший возглавляет совет директоров ТМК, выступает президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей и председателем совета директоров футбольного клуба «Урал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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