Экс-глава ДНР сравнил Зеленского с Гитлером

Зеленский не заинтересован во встрече с Путиным, отметил он Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

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Встреча лидеров двух стран невозможна из-за разногласий между ними. Эту ситуацию можно сравнить с диалогом между Гитлером и Сталиным во время Великой Отечественной войны. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал бывший вице-премьер ДНР Андрей Пургин.

Ранее сообщалось, что глава Украины рассчитывал обсудить отношения между странами с российским коллегой сначала в Донбассе, потом в Ватикане. При этом ранее группа депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» призывали Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией.

«Зеленский не очень заинтересован во встрече с Путиным. Тем более что встреча глав двух государств без участия Франции и Германии (участников „нормандского формата“ по урегулированию ситуации на востоке Украины, — прим. Ред.) бесполезна, потому что европейские государства являются посредниками в этой ситуации. В отличие от России, Украина приняла десяток законов о том, что РФ признана агрессором, оккупантом. Эти законы касаются не только Крыма, но и Донбасса. Странно было бы со стороны Зеленского встретиться с президентом страны, которую Украина обвиняет во всех грехах и с которой воюет. Это если бы Гитлер позвонил Сталину и попытался с ним встретиться. Тем более нельзя отказаться от дипломатии и перейти к мужским взаимоотношениям вместо государственных. Так государства друг с другом не общаются», — отметил он.

Другой собеседник агентства уверен, что единственной темой обсуждения лидеров двух стран должно стать урегулирование конфликта на Украине. В противном случае такая встреча бессмысленна, пояснил URA.RU бывший официальный представитель ДНР в РФ Андрей Родкин.

«Шокировали недавние слова представителя Кремля Дмитрия Пескова, что темой встречи Путина и Зеленского не может быть урегулирование на Украине. То есть на Донбассе, в Крыму вроде не стреляют. Неужели у первых лиц России и Украины есть более важные темы, чем человеческие жизни? И неважно, с какой стороны», — прокомментировал он ситуацию.