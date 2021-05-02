Аналитики: как выборы в Госдуму помогут карьере Кудрина

Главе Счетной палаты пророчат место в правительстве России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

С усилением роли либералов после выборов в Госдуму-2021 глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин может стать первым вице-премьером и собрать свою команду в правительстве. Такой сценарий карьеры Кудрина URA.RU озвучил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Политолог ожидает, что в результате выборов в Госдуму осенью 2021 года к власти могут прийти «правые» во главе с Кудриным. Объяснил это тем, что «Единая Россия» не возьмет ожидаемое число мандатов, КПРФ теряет свой базовый электорат, ЛДПР остается «партией одного человека», «Яблоко» не имеет политических амбиций, а новая фракция «Справедливая Россия — За правду» объединила трех лидеров, но не избирателей. Поэтому остаются «правые» «Партия Роста», «Новые люди» и либеральный сектор «Единой России».

«В Госдуме вновь должна появиться правая фракция, которой не было много лет. А после переизбрания Думы, по законодательной логике, должна быть отставка кабинета. <…> При наличии серьезной правой фракции, Алексей Леонидович в качестве первого вице-премьера и ключевые министры из его команды — это не просто возможно, а весьма вероятно», — озвучил Журавлев.

Политолог Марат Баширов согласился с вероятным усилением влияния Кудрина в новом парламенте. «К Кудрину хорошо относятся на Западе и называют тем, кто может возглавить „новую перестройку“ в России. Но все понимают, что со статусом главы Счетной палаты он навряд ли может выполнить эту функцию. Идут разговоры, что Кудрин может попробовать себя в качестве депутата, либо возглавить какую-либо фракцию», — поделился с агентством Баширов.

Ранее экономист-политолог Михаил Делягин заявил, что Кудрин будет главным конкурентом Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. С ним поспорил либеральный политолог Марк Урнов, назвав такие разговоры «политической игрой».