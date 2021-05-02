Политологи: кто будет противником Путина от оппозиции в 2024 году

В избирательных бюллетенях в 2024 году появится известная личность от оппозиции, как было с Ксенией Собчак и Михаилом Прохоровым Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На президентских выборах 2024 года в России вновь будут использованы политические технологии с привлечением известных оппозиционных личностей в качестве кандидатов-спойлеров. Такая тактика применялась в 2012 и 2018 годах, когда в избирательных бюллетенях появились имена бизнесмена Михаила Прохорова и телеведущей Ксении Собчак. В беседе с URA.RU политолог Илья Гращенков предположил, что в 2024 году такими кандидатами могут стать бизнесмен Олег Дерипаска или медийная персона, такая, как Юрий Дудь.

«Может быть Дерипаска. Такой „русский Трамп“. [Музыкант Сергей] Шнуров как-то сказал, что он наигрался уже в политику. Ну не Шнуров, может, какой-нибудь Дудь. Ему будет 35 лет к 2024 году», — прогнозирует Гращенков. Он отметил, что подобный человек будет исполнять роль спойлера в 2024 году, и оттягивать голоса у других кандидатов.

«Прохоров, например, был такой luxury-спойлер. Собчак — это был спойлер, в некотором роде принижающий. Если вы либерал, то голосуйте за ведущую „Дом-2“, вот ваш потолок. Если в 2024-м гайки будут сильно закручены, то спойлер для либеральной оппозиции будет еще более принижающим. Если нет, то будет реальный, типа Дерипаски», — рассуждает политолог.

Политолог Константин Калачев в разговоре с URA.RU перечислил категории тех кандидатов, которые могут появиться в избирательных бюллетенях в 2024 году. «Медийная личность — вполне возможно. Со скандальной репутацией. Политик с невысоким потолком. Олигарх с корнями в 1990-х», — уточнил он. По его словам, эти кандидаты не должны заработать на выборах более 10-15% голосов.

В 2012 году бизнесмен Михаил Прохоров набрал 7,98% голосов на президентских выборах. Действующий глава государства Владимир Путин заработал 65,34% голосов. На выборах президента в 2018 телеведущая Ксения Собчак набрала 1,68% голосов россиян, а Путин 67,54%. Также среди либеральных кандидатов были глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,05%) и лидер «Партии Роста» Борис Титов (0,76%).