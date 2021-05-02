Президент РФ Владимир Путин оставит пост главы государства в 2024 году, если западные страны не будут вмешиваться во внутренние дела России. В противном случае Путин решит участвовать в следующих президентских выборах. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал президент Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков.
«Путину для трансфера [власти] нужно невмешательство Запада во внутреннюю политику. То есть, не перехватывать [власть Алексеем] Навальным, не перехватывать какими-то другими игроками. Не провоцировать кризис, под которым Путина заставляют уйти, и кого-то конкретного приблизить. Он (Путин — прим.ред.) хочет это сделать самостоятельно», — сказал URA.RU Гращенков.
С мнением Гращенкова согласился политолог Аббас Галлямов. «Конечно, позиция Запада будет влиять на ситуацию. В первую очередь тем, насколько невыносимой жизнь Путина на посту президента они (представители Запада — прим.ред.) сделают», — отметил он в беседе с URA.RU.
Кроме того, подчеркнул Галлямов, на решение Путина принимать участие в следующих президентских выборах могут повлиять события, произошедшие в Белоруссии в 2020 году. «После прошлогодних событий в Белоруссии никто не может дать гарантий, что в случае попытки переизбрания Путина он не столкнется с аналогичным протестом. Думаю, Путин это понимает», — высказался собеседник агентства.
В августе 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики на выборах победил Александр Лукашенко. После этого в стране начались массовые протестные акции. Также в стране был создан Координационный совет оппозиции, что является попыткой захвата власти, по мнению Лукашенко.
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