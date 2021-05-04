Депутат Госдумы предложил избавиться от части учебников истории

Спор вокруг учебников истории начался после критики одного из школьных пособий Владимиром Путиным Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России следует сократить количество вариаций школьных учебников по истории. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил член комитета Госдумы по образованию и науке, кандидат исторических наук Алдар Дамдинов.

«Для школ, для нашей страны достаточно от трех-четырех до пяти-шести вариаций и все. Плодить огромное количество учебников — это в определенной степени создавать трудности для школьников, которые переезжают из одного региона в другой, а там совершенно другая программа», — сказал URA.RU Дамдинов. По его словам, сейчас активно проводятся обсуждение федеральных стандартов образования нового поколения. «После того, как они будут приняты, я думаю, все споры уйдут, и будет все вполне понятно и логично», — уточнил кандидат исторических наук.

При этом Дамдинов выступил против того, чтобы школьники по всей стране изучали историю по единому учебнику. «Не должно быть такой ситуации, я думаю, что и не будет, что один будет учебник. Мы последние несколько десятков лет культивируем несколько иную парадигму образования. Мы же пытаемся говорить про определенные возможности для учителя выбирать учебники», — высказался депутат Госдумы.

Историк, профессор, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе также уверен, что в стране не следует вводить единый учебник истории. «Вообще, главная задача школы научить детей мыслить, потому что всю информацию запомнить все равно невозможно. Количество информации возрастает в геометрической прогрессии и каждый год, поэтому главное научить их мыслить и научить их получать эту информацию, а не заставлять их запоминать, как таблицу умножения. Я считаю, что разные учебники — это нормально», — объяснил собеседник агентства.

Во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин выразил удивление, что в некоторых российских учебниках истории не упоминается Сталинградская битва. Уже через неделю представители Минпросвещения РФ нашли тот самый учебник по истории, который раскритиковал президент. После этого Министерство просвещения РФ выступило за запрет в России этого пособия.