В Чехии назвали условие для остановки дела о взрывах в Врбетице

Производство по уголовному делу о взрывах в Врбетице в 2014 году, в причастности к которым Прага обвиняет российские спецслужбы, может быть приостановлено, если Чехии не удастся допросить подозреваемых. Об этом сообщил генпрокурор Чехии Павел Земан.
«С самого начала я утверждал, что есть только одна следственная версия [о причинах взрывов] и что нельзя исключать, что уголовное производство закончится откладыванием дела, если мы не заслушаем обоих подозреваемых или не обеспечим их явку», — передает его слова РБК. Он отметил, что «такова законная процедура».
Конфликт между РФ и Чехией начался после того, как Прага приняла решение выслать 18 российских дипломатов из-за возможной причастности к взрывам. По словам главы МИД страны Яна Гамачека, россияне были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Позднее полиция страны объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова. В Чехии также началась проверка иностранных инвестиций. Под нее попадут и вложения россиян. По мнению члена комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемара Гердта, в дипломатическом кризисе между Россией и Чехией виноват президент США Джо Байден.
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