04 мая 2021

Экономист из команды Медведева предсказал будущее России. «Напоминает 1937»

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, кремль, васильевский спуск, москва, собор василия блаженного, покровский собор
Экономист Сергей Гуриев сравнил современный политический режим в РФ и режим 1937 года Фото:

Политический режим в России напоминает ситуацию в 1937 года, но с уникальными историческими чертами. Такое мнение озвучил экономист, работавший в правительстве РФ при президентстве Дмитрия Медведева, Сергей Гуриев.

Нынешнюю ситуацию в стране экономист назвал «новой эпохой», которая похожа и на 1937, и на 1984 годы. «Конечно, мы можем перейти к условном 1937 году в любой момент, и, может быть, это происходит очень быстро. Но, тем не менее, это новый мир с новыми технологиями, с открытыми границами. И то, как дальше будут развиваться события, трудно сказать. В истории России такого не было, как, впрочем, не было и в истории других авторитарных режимов», — заявил Гуриев в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Эксперт подчеркнул, что сейчас количество политических и религиозных заключенных «исчисляется сотнями».

Ранее Гуриев намекнул бизнесмену Олегу Дерипаске, кто виноват в санкциях против России. Также экономист озвучивал прогноз, когда восстановятся доходы россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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