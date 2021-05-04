Политический режим в России напоминает ситуацию в 1937 года, но с уникальными историческими чертами. Такое мнение озвучил экономист, работавший в правительстве РФ при президентстве Дмитрия Медведева, Сергей Гуриев.
Нынешнюю ситуацию в стране экономист назвал «новой эпохой», которая похожа и на 1937, и на 1984 годы. «Конечно, мы можем перейти к условном 1937 году в любой момент, и, может быть, это происходит очень быстро. Но, тем не менее, это новый мир с новыми технологиями, с открытыми границами. И то, как дальше будут развиваться события, трудно сказать. В истории России такого не было, как, впрочем, не было и в истории других авторитарных режимов», — заявил Гуриев в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Эксперт подчеркнул, что сейчас количество политических и религиозных заключенных «исчисляется сотнями».
Ранее Гуриев намекнул бизнесмену Олегу Дерипаске, кто виноват в санкциях против России. Также экономист озвучивал прогноз, когда восстановятся доходы россиян.
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