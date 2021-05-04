04 мая 2021
03 мая 2021
02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021

На трассе под Курганом грузовик протаранил стоящую машину. Погиб ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
ГИБДД устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на трассе (архивное фото) Фото:

На трассе «Иртыш» в пригороде Кургана грузовой автомобиль «Урал» протаранил Daewoo Nexia, которая остановилась на красный сигнал светофора. В результате погиб несовершеннолетний пассажир иномарки, сообщили URA.RU в отделении пропаганды отдела ГИБДД по Кургану.

ДТП произошло днем 5 мая на 263-м км Р-254 «Иртыш». Автомобиль «Урал» под управлением водителя 1990 года рождения двигался со стороны Омска в сторону Челябинска. На перекрестке он наехал на стоявший в попутном направлении автомобиль Daewoo, в салоне которого находились водитель 1969 года рождения и трое пассажиров.

«Известно, что водитель легкового автомобиля остановился на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора для поворота налево в сторону поселка Рябково. Установлено, что водитель автомобиля „Урал“ не имеет водительского удостоверения», — уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП погиб мальчик 2009 года рождения. Он скончался до приезда скорой помощи. По предварительным данным, ребенок сидел на заднем пассажирском сиденье. Водитель иномарки и два пассажира (мужчины 1981 и 1998 годов рождения) доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и других спецслужб. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Daewoo Nexia остановилась на красный сигнал светофора
В результате ДТП погиб мальчик 2009 года рождения
У водителя «Урала» не было прав

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...