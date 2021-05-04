ГИБДД устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на трассе (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На трассе «Иртыш» в пригороде Кургана грузовой автомобиль «Урал» протаранил Daewoo Nexia, которая остановилась на красный сигнал светофора. В результате погиб несовершеннолетний пассажир иномарки, сообщили URA.RU в отделении пропаганды отдела ГИБДД по Кургану.

ДТП произошло днем 5 мая на 263-м км Р-254 «Иртыш». Автомобиль «Урал» под управлением водителя 1990 года рождения двигался со стороны Омска в сторону Челябинска. На перекрестке он наехал на стоявший в попутном направлении автомобиль Daewoo, в салоне которого находились водитель 1969 года рождения и трое пассажиров.

«Известно, что водитель легкового автомобиля остановился на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора для поворота налево в сторону поселка Рябково. Установлено, что водитель автомобиля „Урал“ не имеет водительского удостоверения», — уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП погиб мальчик 2009 года рождения. Он скончался до приезда скорой помощи. По предварительным данным, ребенок сидел на заднем пассажирском сиденье. Водитель иномарки и два пассажира (мужчины 1981 и 1998 годов рождения) доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и других спецслужб. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Daewoo Nexia остановилась на красный сигнал светофора Фото предоставлено отделением пропаганды отдела ГИБДД по Кургану

В результате ДТП погиб мальчик 2009 года рождения Фото предоставлено отделением пропаганды отдела ГИБДД по Кургану

У водителя «Урала» не было прав Фото предоставлено отделением пропаганды отдела ГИБДД по Кургану