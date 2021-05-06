Ирина Соколова устала работать в органах исполнительной власти Фото: Елена Федорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова приняла решение избираться в Тюменскую облдуму, так как устала долгое время работать в одной и той же должности. Об этом сообщили URA.RU собственные источники в администрации округа.

По словам собеседников агентства, конфликта с губернатором Дмитрием Артюховым у Соколовой нет, их отношения как никогда хорошие, а решение об уходе в депутаты было личной инициативой чиновницы. «Ирина Борисовна попросилась сама, так как устала — в должности вице-губернатора она работает с 2014 года, а в исполнительной власти и того больше. Она могла бы работать и в окружном заксобрании, но в этом году выборов туда нет», — рассказывают инсайдеры.

Конфликта с тюменскими политиками у Соколовой также нет — бывшего заместителя губернатора ЯНАО, а ныне вице-спикера окружного заксобрания Алексея Ситникова в Тюмень она не выдвигала и не лоббировала. По словам источников, искать какие-то связи в карьере Ситникова и Соколовой было бы неправильным.

Собеседники признают: для вице-губернатора ЯНАО переход на позицию депутата облдумы будет понижением в статусе. «Однако Ирина Борисовна любит Тюмень и настроена принести пользу Ямалу, работая там», — рассказывают источники в окружных властных структурах.

Ранее вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев заявлял о своих претензиях на кресло спикера думы, однако Ямал попытался сохранить этот пост за своим представителем, выдвинув кандидатом Ситникова, однако уральский полпред Владимир Якушев оставил это место за нынешним главой парламента, также выходцем с Ямала Сергеем Корепановым. После этого стало известно о выдвижении Соколовой на праймериз «Единой России».