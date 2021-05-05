В детском развлекательном центре ЯНАО разгорается скандал

Руководство РЦ обещало убраться в здании в ближайшее время Фото: Анна Майорова © URA.RU

В детском развлекательном центре «Островок» в Губкинском (ЯНАО) годами лежит мусор. Об этом сообщили в социальных сетях родители, которые перестали водить своих детей в центр из-за антисанитарии.

«Прошу обратить внимание Роспотребнадзор и Администрацию города на данное заведение „Островок“. В каком состоянии находится детский лабиринт! На фото далеко не вся „прелесть“. По состоянию заведения видно что, как минимум, уборка не проводилась уже очень давно. Соответственно, руководство просто закрывает на это глаза!», — написала горожанка в группе «Губкинский — город мечты» в соцсети «ВКонтакте» Александра Сашина.

Другие родители тоже откликнулись на пост женщины. «Поддерживаю. Там всегда такой бардак, мусор и пыль. Мы года 2 назад были, так там, похоже, ни разу не убирались, и думаю до этого лет 5 не было уборки», — прокомментировала запись Лиана Кабанова

Администрация города отреагировала на жалобу местных жителей. «Информация доведена до собственника здания и руководства РЦ „Островок“. Проблема будет устранена в ближайшее время», — написали представители мэрии в соцсетях. Получить комментарий у руководства центра не удалось. На звонки агентства там не отвечают.

Ранее URA.RU сообщало, что детей в дошкольном учреждении «Радость» в Губкинском чуть не накормили просроченными продуктами. Прокуратура обнаружила испорченную молочку и в отношении шеф-повара детского сада возбудила административное дело.

Развлекательный центр для детей Клавдия Хабарова

Мусор в развлекательном центре Александра Сашина

РЦ «Островок» Александра Сашина