03 мая 2021
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29 апреля 2021

В детском саду ЯНАО нашли просроченные продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , столовая, чай, белый халат, весы, обед, питание, медицина, медик
В отношении шеф-повара детсада возбудили административное дело Фото:

В детском саду «Радость» в Губкинском (ЯНАО) нашли просроченные продукты. Об этом сообщает окружная прокуратура.

«В детском садике „Радость“ хранилась молочная продукция с истекшими сроками годности», — говорится в отчете на сайте ведомства. В отношении шеф-повара учреждения прокурор возбудил административное дело, после чего виновного оштрафовали на три тысячи. рублей и привлекли к дисциплинарной ответственности. В прокуратуре также отметили, что в дошкольном учреждении детей этой просрочкой не накормили, а сами продукты были утилизированы.

Ранее URA.RU сообщало, что родители воспитанников в Ноябрьске подали в суд на садик «Синеглазка» из-за того, что их дети массово заболели сальмонеллезом. Родители требуют руководство сада выплатить им от 170 тыс. до двух миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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