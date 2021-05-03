В детском саду ЯНАО нашли просроченные продукты

В отношении шеф-повара детсада возбудили административное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В детском саду «Радость» в Губкинском (ЯНАО) нашли просроченные продукты. Об этом сообщает окружная прокуратура.

«В детском садике „Радость“ хранилась молочная продукция с истекшими сроками годности», — говорится в отчете на сайте ведомства. В отношении шеф-повара учреждения прокурор возбудил административное дело, после чего виновного оштрафовали на три тысячи. рублей и привлекли к дисциплинарной ответственности. В прокуратуре также отметили, что в дошкольном учреждении детей этой просрочкой не накормили, а сами продукты были утилизированы.

Ранее URA.RU сообщало, что родители воспитанников в Ноябрьске подали в суд на садик «Синеглазка» из-за того, что их дети массово заболели сальмонеллезом. Родители требуют руководство сада выплатить им от 170 тыс. до двух миллионов рублей.