В Кургане задержан водитель, из-за которого погиб ребенок

После смертельного ДТП в Кургане арестовали водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водителя автомобиля «Урал», который 5 мая устроил ДТП, в котором погиб ребенок, задержали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Водитель «Урала» задержан. По факту ДТП, произошедшего накануне на автомобильной дороге федерального значения Р-254 «Иртыш», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в релизе ведомства.

Установлено, что 31-летний мужчина, находясь за рулем «Урала» ехал по трассе «Иртыш» со стороны города Омска в сторону Челябинска. Возле Кургана он наехал на стоящий в попутном направлении автомобиль «Daewoo Nexia». В автомобиле находилось четыре пассажира. 12-летний ребенок, находящийся в легковой машине, погиб до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции проверят организацию, которой принадлежит грузовой автомобиль. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за выпуск транспортного средства.

Ранее URA.RU сообщало, что водитель автомобиля «Урал» не имеет водительского удостоверения. По предварительным данным, ребенок сидел на заднем пассажирском сиденье. Водитель иномарки и два пассажира (мужчины 1981 и 1998 годов рождения) доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.