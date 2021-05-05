Источник: в прокуратуре ЯНАО готовятся кадровые перестановки

В апреле Виктор Эпп провел несколько рабочих встреч, поездок по ЯНАО и приемов граждан Фото: пресс-служба прокуратуры ЯНАО

За месяц работы в должности прокурора ЯНАО старший советник юстиции Виктор Эпп провел «приемку» региона и оценил работу подчиненных, сообщили URA.RU сразу несколько источников в надзорных органах. Оргвыводы, от которых будет зависеть кадровый состав ведомства, последуют, но позже — после подведения итогов полугодия, утверждают инсайдеры.

«Никаких особых изменений в работе прокуратуры пока не произошло. Прокурор вступил в должность, провел несколько важных рабочих встреч и поездок, а также и принял участие в публичных мероприятиях. В остальное время занимается непосредственно рабочими вопросами», — сообщают собеседники агентства. При этом инсайдеры указывают: если Эпп и начнет проводить какие-то глобальные перемены или «затягивать гайки», то не ранее, чем после подведения итогов первого полугодия.

Поэтому, по словам источников в ведомстве, невзирая на относительно спокойный апрель, расслабляться никому не стоит. «Возможно, в этом есть резон, и уже хотя бы после нескольких месяцев Эпп начнет раздавать оценки работе тех или иных подчиненных, просто пока это никак не проявляется», — делятся инсайдеры.

В пресс-службе окружной прокуратуры, отвечая на вопросы URA.RU, также пояснили: никаких глобальных изменений в ближайшее время не намечается. «Все кадры как работали, так и будут работать», — сообщили официальные представители ведомства.

Однако получить дальнейшие подтверждения или опровержения словам источников не удалось. «20 мая прокуратуре ЯНАО исполняется 90 лет. К этой дате планируется выход в СМИ большого интервью окружного прокурора», — пояснили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокурор ЯНАО приступил к работе на новом месте 5 апреля — меньше, чем через две недели после официального назначения. Должность оставалась вакантной с августа прошлого года — после ставшей для многих неожиданной отставки Анатолия Васильева.