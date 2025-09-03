Паромная переправа Салехард - Лабытнанги снова заработала

Переправа Салехард - Лабытнанги начала работу, после перерыва из-за тумана
Паромная переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги возобновила работу. Пробный паром без транспорта запущен в 10:00, следует из информации онлайн-бота.
«Пробный рейс с пассажирами (без транспортных средств) в 10:00 от берега Лабытнанги», — сообщается в telegram-боте о работе переправы. Она приостановила работу утром 4 сентября из-за густого тумана.
Кроме того, в аэропорту Салехарда задерживается вылет самолетов в Тюмень, Москву и Новосибирск. Вертолеты в поселки ЯНАО также не смогли вылететь вовремя из-за погодных условий.
