03 сентября 2025

Паромная переправа Салехард - Лабытнанги снова заработала

Переправа Салехард - Лабытнанги начала работу, после перерыва из-за тумана
Переправа Салехард - Лабытнанги начала работу, после перерыва из-за тумана

Паромная переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги возобновила работу. Пробный паром без транспорта запущен в 10:00, следует из информации онлайн-бота.

«Пробный рейс с пассажирами (без транспортных средств) в 10:00 от берега Лабытнанги», — сообщается в telegram-боте о работе переправы. Она приостановила работу утром 4 сентября из-за густого тумана.

Кроме того, в аэропорту Салехарда задерживается вылет самолетов в Тюмень, Москву и Новосибирск. Вертолеты в поселки ЯНАО также не смогли вылететь вовремя из-за погодных условий.

