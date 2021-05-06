Челябинск стал центром Россельхознадзора для двух регионов

Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям объединили в одну структуру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе новой структуры. Ее руководителем может стать депутат Госдумы от Челябинска Анатолий Литовченко, а пока врио начальника выступает Татьяна Шатоха.
«Реорганизация территориальных управлений Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Челябинской области и Курганской области завершена. Управление по Курганской области присоединено к Управлению по Челябинской области с изменением наименования на „Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям“», — сообщили URA.RU в пресс-службе нового ведомства.
В пресс-службе добавили, что центр объединенного территориального органа будет находиться в Челябинске. В новую структуру входит пять надзорных отделов (отдел пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте, отдел внутреннего ветеринарного надзора, отдел надзора за обеспечением карантина растений, отдел надзора за качеством зерна и семенного контроля и отдел государственного земельного надзора) и три обеспечивающих отдела.
Ранее URA.RU сообщало, что руководителем нового управления может стать депутат Госдумы от Челябинска Анатолий Литовченко. До избрания в Госдуму в 2016 году Литовченко был главой Увельского района и считался одним из лучших руководителей сельских районов в регионе. В новых выборах в Госдуму он участвовать не будет.
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