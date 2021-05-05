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В ЯНАО пропал легендарный памятник

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, город салехард, фонтан земля
Фонтан с железным «муксуном» стоял в Салехарде 17 лет Фото:

Жители Салехарда не понимают, куда пропал городской фонтан, в народе прозванный «Памятник муксуну», который находился напротив здания по улице Мира, 17а. Об этом местные сообщают в социальной сети «ВКонтакте».

«Где муксун», — пишет местный житель под видео на правах анонимности в группе «В Салехарде.ру. Объявления. Салехард». Местные жители начали выдвигать свои версии. «На даче, у „уважаемого“ человека», — прокомментировал Руслан Рустамов. Другие же подумали, что памятник забрали на реконструкцию и интересовались, сколько на это выделили денег.

В мэрию Салехарда был направлен запрос с просьбой пояснить, куда делась конструкция. Ответ на момент публикации не получен. Известно, что фонтан с металическим «муксуном» был установлен в окружной столице в 2004 году при первом губернаторе ЯНАО Юрие Неелове.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тазовском открыли памятник лидеру ненецко-хантыйского движения в 19 веке Ваули Пиеттомину. Однако жители посчитали, что памятник похож на местного депутата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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