В ЯНАО аэропорт провалил антитеррористическую проверку

Должностных лиц привлекли к административной ответственности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководство аэропорта в Салехарде (ЯНАО) провалило антитеррористическую проверку гостиницы «Обь», которой владеет предприятие. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Предприятием не соблюдены требования по надлежащему техническому обеспечению гостиницы. В частности, система видеонаблюдения не обеспечивала полного контроля за периметром объекта, срок хранения материалов видеонаблюдения составлял менее 30 дней, отсутствовала система электронного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации», — говорится в отчете на сайте силового ведомства.

Гендиректору аэропорта Николаю Хаверу внесли представление и техническое обеспечение гостиницы привели в соответствие с требованиями закона. Но само предприятие и замначальника административно-хозяйственной службы привлечены к административной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности. Виновные должны выплатить штрафы в размере 80 тыс. рублей.

Получить оперативный комментарий от гендиректора аэропорта Николая Хавера URA.RU не удалось. Руководителю направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что работники аэропорта в Новом Уренгое не могут получить зарплату за его ремонт с 2020 года. Между сотрудниками и организацией не был заключен трудовой договор, а люди даже не знали, на какую компанию работали.