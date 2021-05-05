В ЯНАО работники не могут получить деньги за ремонт аэропорта

Заявление в полицию и прокуратуру люди не писали Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Сотрудникам, которых нанимали для реконструкции аэропорта в Новом Уренгое, не выплатили деньги за их работу. Договоры с людьми не заключали, а зарплату обещают с 2020 года. Точное количество пострадавших неизвестно, по неофициальным данным их несколько десятков человек. Такой версией событий с URA.RU поделились источники знакомые с ситуацией.

«Алексей Светлаков, который взялся за этот объект в 2020 год, он, как я понимаю исполнял обязанности руководителя по этой стройке, обещает выплатить деньги. Но ссылается на заказчиков, говорит, что они не оплатили работу», — рассказывает собеседник URA.RU.

Также источник рассказывает, что люди понятия не имели на какую компанию работали. В пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя URA.RU пояснили, что в 2020 году действительно был заключен договор на выполнение строительно-ремонтных работ в здании аэровокзала с ООО «Инкам», руководителем является Алексей Светлаков.

«Перед началом работ компании был выплачен аванс. Оставшаяся часть оплаты, согласно договору, предусмотрена при полном выполнении работ, то есть после подписания акта выполненных работ», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Однако, там отметили, что ООО «Инкам» не решила все необходимые юридические вопросы и не предоставила закрывающие документы, поэтому вторую часть денег новоуренгойский аэропорт не может выплатить.

Получить комментарий в ООО «Инкам» не удалось. В открытом доступе нет действующего номера компании или почты. Также у организации нет сайта.

Ранее URA.RU сообщало о строительстве нового терминала крупнейшей авиагавани ЯНАО. Из-за этого был изменен режим работы аэропорта. В ночное время суток будет вестись реконструкция, а самолеты будут приниматься до 14:50 часов.