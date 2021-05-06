Криминолог: в смерти блогерши из Екатеринбурга есть важная деталь

Эксперт уверен, что муж не планировал убивать бьюти-блогершу Кристину Журавлеву Фото: Кристина Журавлева, Instagram

Муж не планировал убивать бьюти-блогершу Кристину Журавлеву, тело которой спустя несколько дней нашли близ Сысерти. Труп женщины долгое время лежал в доме, убийца не пытался от него избавиться. Такой оценкой в беседе с URA.RU поделился криминолог, доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев, комментируя данные силовиков в виновности мужчины.

«Поведение предполагаемого убийцы может свидетельствовать о незапланированном преступлении. Четыре дня тело лежало в доме, если деяние планируется, то вопрос сокрытия трупа обычно решается заранее», — сказал Сергеев. Эксперт привел данные управления по наркотикам и преступности ООН, которые уточняют, что более трети (35%) женщин, ставших жертвами убийств в странах Европы, погибли от рук мужей или бывших супругов, а 17% были убиты своими родственниками.

Кристина Журавлева была известна как бьюти-блогер с 57 тысячами подписчиков в Instagram. Женщина пропала из поля зрения поклонников в начале апреля. Тело девушки со следами криминальной смерти было обнаружено 16 апреля в лесополосе в окрестностях Екатеринбурга. 7 мая сообщалось, что силовики задержали мужа Журавлевой, однако не придали операции огласку. Позднее СКР заявил, что считает мужа Журавлевой убийцей — по данным следователей, он задушил жену, а через несколько дней вывез тело в лесополосу. По данным источников агентства, убийству Журавлевой предшествовали скандалы в семье.