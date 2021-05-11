Курганские власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

В Курганской области на трассе в ДТП погибли пять человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пятеро пострадавших в ДТП на дороге Екатеринбург-Шадринск-Курган находятся в Шадринской больнице скорой помощи. Информацию о состоянии людей, которые 11 мая попали в аварию, курганские власти опубликовали на официальном telegram-канале.

«Четверо из пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. У них различные травмы. Ещё один человек находится в тяжёлом состоянии. По уточнённым данным, все они совершеннолетние. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — сообщают власти.

Авария произошла 11 мая между микроавтобусом и автомобилем «AudiQ7». В микроавтобусе было 8 человек, четверо из них погибли, среди погибших — ребёнок. Два человека находились в иномарке. Водитель иномарки погиб, пассажир — в больнице. Родственникам погибших и пострадавших также при необходимости будет оказана психологическая помощь. Работает оперативный штаб под руководством заместителя губернатора Ларисы Кокориной.

URA.RU писало, что на место аварии на курганской трассе, где погибли пять человек, выехал прокурор области Андрей Назаров. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего ДТП. По факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).