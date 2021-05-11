В Екатеринбурге возобновили выдачу виз в Болгарию

Краткосрочные визы в Болгарию будут выдавать с понедельника по среду Фото: Анна Майорова © URA.RU

Визовый центр Болгарии возобновил работу в Екатеринбурге. В организации вновь начали принимать документы на краткосрочные визы. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

«Визовый центр в Екатеринбурге возобновляет прием документов на краткосрочную визу в Болгарию. Прием документов и выдача готовых паспортов будет осуществляться только по предварительной записи», — говорится на сайте организации. Центр будет принимать посетителей с понедельника по среду.

Желающим оформить визу будут измерять температуру тела. Клиентам с симптомами коронавируса, в том числе кашлем и затрудненным дыханием, обещают отказывать в приеме.

Кроме того, возобновили работу визовые центры Болгарии и в других городах России. Например, в Перми, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке и еще 17 городах. Ранее консульство Болгарии заявляло, что начнет выдавать визы для россиян во второй половине мая. Страна будет принимать туристов с отрицательным тестом на COVID-19 или со справкой о прохождении вакцинации.