Омбудсмен рассказала об отношениях стрелка из Казани с родителями

Выпускник гимназии № 175 Казани Ильназ Галявиев в последнее время не контактировал со своими родителями. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
«На уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал [в отдельное жилье, — прим. URA.RU]. В общем-то они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит», — отметила Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
При этом с финансовой точки зрения семья Галявиева благополучная, отметила омбудсмен. Молодой человек учился в престижном вузе, обучение оплачивали родители.
Ильназ Галявиев устроил массовое убийство 11 мая. На допросе он рассказал, что планировал это преступление. Он проник в здание школы и устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек. Также Галявиев установил в раздевалке взрывное устройство, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. В связи с трагедией «Яндекс.Такси» снизил стоимость поездок до гимназии №175 до 1 рубля. К школе пришли сотни людей, чтобы почтить память погибших.
Подписывайтесь на URA.RU в