11 мая 2021

Омбудсмен рассказала об отношениях стрелка из Казани с родителями

© Служба новостей «URA.RU»
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Стихийный мемориал у гимназии №175 в Казани. Казань, траур, мемориал, гимназия 175
Казанский стрелок жил в финансово благополучной семье Фото:

Выпускник гимназии № 175 Казани Ильназ Галявиев в последнее время не контактировал со своими родителями. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«На уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал [в отдельное жилье, — прим. URA.RU]. В общем-то они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит», — отметила Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

При этом с финансовой точки зрения семья Галявиева благополучная, отметила омбудсмен. Молодой человек учился в престижном вузе, обучение оплачивали родители.

Ильназ Галявиев устроил массовое убийство 11 мая. На допросе он рассказал, что планировал это преступление. Он проник в здание школы и устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек. Также Галявиев установил в раздевалке взрывное устройство, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. В связи с трагедией «Яндекс.Такси» снизил стоимость поездок до гимназии №175 до 1 рубля. К школе пришли сотни людей, чтобы почтить память погибших.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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