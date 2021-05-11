11 мая 2021

Оливер Стоун: США ведут против России войну

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
Режиссер Оливер Стоун Фото:

Россия по отношению к Западу не агрессивна, а вот Соединенные Штаты ведут против нее «войну». Такое мнение высказал американский режиссер Оливер Стоун.

«Против России на протяжении долгого времени идет кампания, ведется война. Она началась, опять-таки, с Соединенных Штатов примерно в 2006—2007 году, когда он [российский президент Владимир Путин] произнес эту речь в Мюнхене», — цитирует Стоуна ТАСС. Режиссер имел в виду выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда он заявил, что Россия более не приемлет политику однополярного мира, что у нас есть свои национальные и геополитические интересы, и страна не будет «плясать под американскую дудку».

Также режиссер подчеркнул, что доказательств агрессии со стороны Кремля не существует. Зато Североатлантический Альянс (НАТО) эту агрессию демонстрирует, окружив Россию и Китай.

Стоун не раз демонстрировал свою приязнь к России. Так, в декабре прошлого года он привился российской вакциной от коронавируса и посетил Белоярскую атомную станцию под Екатеринбургом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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