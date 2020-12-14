14 декабря 2020

Оливер Стоун рассказал о визите на секретный объект на Урале. «Это очень важно для меня». Видео

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Оливер Стоун рассказал о своей новой мечте Ивану Урганту Скрин шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале»

Американский режиссер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун рассказал на шоу «Вечерний Ургант» о том, к чему подтолкнул его визит на Белоярскую атомную электростанцию. А ведущий Иван Ургант получил ответ на вопрос, который не давал ему покоя долгие годы.

Оливер Стоун рассказал, что очень сожалеет из-за того, что пока не сможет снять фильм об атомной энергии. «Это очень важно для меня сейчас из-за ситуации в мире. Многие молодые люди не понимают, что такое атомная энергетика, у них плохое к ней отношение. И я бы хотел помочь, предоставить им научную информацию», — рассказал режиссер. Он считает, что это «важнее любого фильма, который он мог бы снять». 8 декабря американский режиссер приехал с визитом на Белоярскую атомную электростанцию под Екатеринбургом, где ему показали первые в мире реакторы на быстрых нейтронах.

Обсуждая творческие работы режиссера, Ургант вспомнил о легендарном художественном фильме «Лицо со шрамом», в котором Стоун выступил в качестве сценариста. «В фильме Аль Пачино стоит с автоматом, смотрит в лицо и говорит: Say hello to my little friend! (Поздоровайся с моим маленьким другом!). Я должен узнать, кто автор этой фразы. Я искал его долгие годы, я должен сказать ему спасибо», — рассказал Ургант режиссеру. «Честно говоря, это придумал я», — ответил Стоун. «Теперь скажите, только честно, когда-нибудь вы пользовались этой фразой?» — спросил ведущий. «Да, когда я ложусь спать со своей женой», — признался режиссер.

Ранее стало известно, что Оливер Стоун поставил российскую вакцину от коронавируса. Он отметил, что приедет в РФ еще раз, чтобы поставить вторую прививку.

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