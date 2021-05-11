Ученики интерната в ЯНАО досрочно закончили учебный год из-за ЧП

Свайные основания под учебным корпусом интерната оказались перекошены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Накренившиеся сваи под учебным корпусом школы-интерната в Кутопьюгане Надымского района ЯНАО стали причиной для досрочного роспуска на каникулы учащихся, сообщили представители окружной прокуратуры на официальном сайте ведомства. По информации департамента образования, обучение сейчас продолжают только выпускники — им надо готовиться к итоговой аттестации.

«В настоящее время занятия в корпусе не осуществляются, руководством образовательной организации решается вопрос о досрочном окончании учебного года для учеников школы», — говорится в сообщении прокуратуры. В ведомстве также уточнили, что в настоящее время проверка продолжается, при установлении виновных к ним будут применены меры прокурорского реагирования.

По данным департамента образования ЯНАО, досрочно распущены на каникулы ученики с первого по восьмой класс. «Выпускники девятого и 11 классов продолжат обучение и подготовку к государственной итоговой аттестации. Для них будет организована система групповых и индивидуальных консультаций как в дистанционном, так и в очном режиме в других помещениях. Образовательная программа для них будет выполнена в полном объеме», — рассказали в ведомстве.

Несмотря на приостановку учебного процесса, все полагающиеся выплаты работникам интерната сохранят. За лето в учебном заведении планируется провести тщательное обследование конструкций, при необходимости в здание отремонтируют.

При этом ЧП с домами, стоящими на сваях, в регионе в последние годы происходят все чаще. Чтобы избежать зданий, ученые проводят мониторинги несущей способности грунта, который стал активно таять в условиях климатических изменений.